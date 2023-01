Vídeos: Brasileiros deixaram Porto Maldonado às 7h30 desta sexta-feira, 13, para o Brasil

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa que o comboio de veículos com 27 brasileiros retidos em Porto Maldonado, no Peru, deixou a cidade às 7h30 desta sexta-feira, 13, e está a caminho de Assis Brasil, no Acre, escoltados pela Polícia Nacional do Peru. A previsão de chegada ao Brasil é do meio-dia.

As informações são do Gabinete Gestão Integrada de Fronteiras (GGF), da Sejusp, que conta com o apoio da equipe de policiais do major Oscar Daniel Soza Ramirez, comandante do Policiamento de Rodovias da Polícia Nacional do Peru.

De acordo com Ramirez, o bloqueio mais intenso, no povoado de Mavilla, foi debelado na noite desta quinta-feira, e em outros três pontos, o clima é de normalidade. Entre eles o de Ibéria, que na quarta-feira, 11, impediu o retorno dos brasileiros, no que foi a primeira tentativa de resgate.

Além da escolta da polícia peruana, em cada ponto de obstrução há policiais garantindo reforço para que não haja agressões ao comboio que levará os turistas até Assis Brasil, na fronteira com a cidade peruana de Iñapary (distante 310 quilômetros de Rio Branco).

