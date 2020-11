O governador do Acre, Gladson Cameli (sem partido), deve convocar 450 cadastros de reserva da Polícia Militar em fevereiro de 2021.

O anúncio foi feito no início da noite desta terça-feira (17) em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), onde dezenas de aprovados no concurso – lançado em 2017, acampavam em protesto há quase uma semana.

Segundo o edital, as vagas são para o cargo de aluno-soldado com salário de R$ 3.319,12.

“Mudo meu nome, se eu estiver mentindo. (…) Vocês estão convocados a partir de fevereiro. Que Deus abençoe e agora vão para casa”, disse o chefe do Executivo.

Durante a campanha de 2017 ao governo, Gladson Cameli havia prometido convocar os 250 aprovados no certame logo no início do mandato. De fato, a proposta fui cumprida, mas a situação de quem aguardava no cadastro de reserva ainda era incerta há três anos.

À época, o certame recebeu mais de 29 mil inscrições de todo o estado.

Assista:

