A reportagem do ContilNet obteve a informação de que o atual secretário de Saúde, Alysson Bestene, recebeu convite para assumir o cargo de chefe da Casa Civil, na gestão do governo de Gladson Cameli.

A função era desenvolvida por Ribamar Trindade, que foi nomeado para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), no lugar de José Augusto.

Em contato com Alysson pela parte da tarde desta terça-feira (17), ele disse que oficialmente ainda não houve tratativas sobre o assunto, mas deixou claro que se for o desejo do governador, assumirá o posto. “Ainda não recebi nenhum convite oficial nesse sentido”, explicou.

Bestene disse que segue trabalhando para minimizar os impactos da pandemia. “No momento, estou focado em realizar o trabalho de fechamento de ano nas ações de combate à covid-19. Depois, se o governador entender que posso assumir o cargo, a gente conversa”, declarou.

