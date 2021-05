Vídeo: Gladson cria música para se despedir da balsa em inauguração da ponte: “Tchau, querida”

“Tchau, querida balsa, eu não quero mais ver você, nem esse ano e nem no ano que vem”, cantarolou

POR EVERTON DAMASCENO

O governador Gladson Cameli fez questão de declarar durante a inauguração da ponte do Abunã, nesta sexta-feira (7), que a obra é dos acreanos. Em entrevista o chefe do executivo disse que a ligação via terrestre do Acre com o restante do Brasil renova as esperanças.

Durante o passeio pela ponte, que recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro e de dezenas de autoridades do Acre e de Rondônia, Cameli fez questão de se despedir da balsa que era usada para transportar os carros de uma margem para outra do rio, deixando a viagem ainda mais longa e com um preço ainda mais alto, por conta do valor cobrado pela travessia de cada veículo.

A tchau foi dado em forma de uma música que Cameli criou ao olhar para a balsa.

“Tchau, querida balsa, eu não quero mais ver você, nem esse ano e nem no ano que vem”, cantarolou.

Iniciada em 2014, a construção recebeu o investimento de R$ 154 milhões. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ficou com a responsabilidade da obra desde os primeiros pilares, sobre o caudaloso rio Madeira, de 1.450 km de extensão.

