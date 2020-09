Um vídeo registrado por uma câmera de capacete registrou o momento em que o motorista de uma picape Ford F-150 colidiu contra um motociclista em uma estrada dos Estados Unidos.

Nas imagens, é possível ver que o condutor da picape tenta ultrapassar o grupo de motociclistas, mas acaba acertando um deles com a traseira do veículo. O piloto até tenta manter o controle, mas acaba perdendo o equilíbrio e cai da moto, que por sua vez colide contra a proteção de concreto da pista.

Apesar da gravidade do acidente, o autor do vídeo garante que o piloto acidentado escapou com alguns arranhões. Já o motorista da picape, que havia fugido do local da colisão, acabou sendo parado e preso alguns quilômetros depois.

