rondoniagora.com

Um vídeo pode levar à prisão do homem que, na manhã desta terça-feira (8), disparou um tiro de espingarda contra o ex-administrador do distrito de Urucumacuã, pertencente ao município de Pimenta Bueno, Vicente Delfino, 58 anos, conhecido como “Laércio”. Ele morreu no Hospital Regional de Vilhena, para onde foi levado. A gravação foi feita por um parente da vítima.

As imagens, feitas de dentro de um carro, mostram a discussão que precedeu a tragédia. Sob uma chuva fina, Vicente e um homem que, pelas imagens, alguns parentes da vítima identificaram como “Nelsão”, trocam palavras aparentemente ásperas.

Em dado momento, quando o autor do crime pega a arma, a vítima e outro homem que o acompanhava fogem, mas retornam logo em seguida e a discussão prossegue. Logo depois, vem o disparo fatal.

Segundo as primeiras informações, a terra onde aconteceu o crime pertencia a Vicente, e teria sido grilada por Nelsão. O encontro entre os dois, que acabou em tragédia, teria acontecido para que ambos chegassem a um acordo sobre a propriedade rural em litígio.

Comentários