Vice-presidente do Afeganistão pede para cidadãos ‘se juntarem à resistência’

Angela Dewan, Clarissa Ward

O vice-presidente do governo agora derrubado do Afeganistão pediu a seus compatriotas que “se juntem à resistência” e mostrem que o país não é como o Vietnã.

“Nós, afegãos, devemos provar que o Afeganistão não é o Vietnã e que o Talibã não é – nem remotamente – como os vietcongues”, escreveu Amrullah Saleh no Twitter.

“Ao contrário dos EUA / OTAN, não perdemos o ânimo e vemos enormes oportunidades à frente.” Ele concluiu com um pedido: “Junte-se à resistência!”. O ex-vice-presidente afirmou que está dentro do Afeganistão.

Saleh também disse que era “inútil discutir com o presidente dos Estados Unidos sobre o Afeganistão agora”. “Deixe-o digerir [a situação]”, acrescentou.

Sem resistência, Talibã toma Cabul

Os combatentes do Talibã entraram no Palácio Presidencial do Afeganistão horas depois que o presidente Ashraf Ghani fugir do país neste domingo (15), o que se tornou um marco na tomada do controle do grupo sobre a capital Cabul.

O Talibã estava em negociações com o governo do Afeganistão sobre quem governaria o país, após o avanço incrivelmente rápido do grupo islâmico em todo o país.

Eles tomaram o poder sobre dezenas de cidades importantes, muitas vezes com pouca ou nenhuma resistência. Mas estas negociações em andamento, provavelmente, foram interrompidas pela saída repentina do presidente Ghani.