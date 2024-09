Vice-presidente da FPA cria lei de incentivo à cocoicultura

O encontro também abriu espaço para ouvir as demandas dos profissionais que atuam na delegacia, visando melhorar as condições de trabalho e o atendimento à população local.

O Governo do Acre, por meio da Direção-Geral da Polícia Civil, realizou na última sexta-feira, 20, a entrega de coletes balísticos e viatura do tipo “camburão” para a Delegacia Geral de Senador Guiomard. Os equipamentos serão fundamentais para as operações de escolta de presos, além de reforçar as ações de segurança pública na região.

A entrega contou com a presença do Delegado-Geral Dr. Henrique Maciel e o do Diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior -DPCI, que além da entrega dos materiais conversaram com os policiais acerca do planejamento operacional e estrutural da instituição. O encontro também abriu espaço para ouvir as demandas dos profissionais que atuam na delegacia, visando melhorar as condições de trabalho e o atendimento à população local.

O Delegado-Geral Dr. Henrique Maciel destacou o empenho do Governador do Acre, Gladson Cameli, em fortalecer a segurança pública no estado. “Este investimento é parte do compromisso do governador Cameli em garantir que a PCAC continue a desempenhar seu papel de forma eficaz e com a estrutura necessária para enfrentar os desafios diários. Equipar nossas equipes com coletes balísticos e viaturas adequadas reforça não só a segurança dos nossos profissionais, mas também a confiança da população no trabalho que realizamos”, afirmou o delegado.

O delegado de Senador Guiomard, Dr. Rômulo Carvalho falou. “Esses equipamentos são essenciais para a segurança dos nossos policiais e para o bom andamento das operações que realizamos na cidade e região. A viatura, em especial, vai facilitar muito o transporte de presos e contribuir para o êxito das ações da nossa equipe”, ressaltou Carvalho.

A visita da cúpula da Polícia Civil reafirma o compromisso da instituição em melhorar as condições de trabalho de seus servidores e garantir uma atuação cada vez mais eficiente no combate ao crime.

