Vice-governadora Mailza se dispõe a apoiar projetos de ensino profissionalizante em todo o Acre

A atuação do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr) em facilitar o acesso à educação e melhorar a vida das pessoas nos 22 municípios do Acre foi elogiada pela vice-governadora Mailza durante visita à sede da instituição, na manhã desta quarta-feira, 18.

Mailza tomou café com servidores, destacou os avanços do instituto e se colocou à disposição para apoiar os novos projetos junto com o governador Gladson Cameli.

“O Ieptec leva mais que cursos, leva sonhos para pessoas que nunca teriam a oportunidade de estudar se não fosse a instituição. A gente sabe o quanto o governador Gladson quer expandir, quer que esse projeto cresça e, juntos, estamos à disposição para apoiar o ensino. A gente já viu que essa iniciativa cria, transforma, muda vidas. Vamos buscar parceria e avançar no ensino técnico. Essa é nossa missão: cuidar de pessoas. Parabéns a toda equipe, deixo meu agradecimento pelo esforço de fazer as coisas acontecerem e garantir o acesso a todos de uma educação profissionalizante de qualidade”, destacou.

O presidente do Ieptec, Alírio Vanderley Neto, destacou o início das atividades para 2023. “É por meio da educação que as pessoas têm oportunidade de ter seu emprego, uma qualidade de vida melhor. Já estamos trabalhando o planejamento de um projeto com os reeducandos, contamos com apoio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e agora o compromisso do nosso governador Gladson e da nossa vice Mailza”, destacou.

Também participaram do encontro o presidente do Deracre, Petrônio Antunes; presidente do Iapen, Glauber Feitosa; diretora de ensino do Ieptec, Mara Lima e os diretores de Gestão, Atenilson Lima e Administrativo e Financeiro, Leandro Simão.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários