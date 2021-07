Vice-governador Rocha fecha gabinete alegando perseguição política

Na manhã desta quarta-feira, 30, o vice-governador Major Rocha (PSL) resolveu fechar a sede de seu gabinete localizado na Avenida Avenida Ceará, no centro de Rio Branco.

O militar alega “perseguição política após denunciar casos de corrupção no governo do Estado do Acre”.

No início da gestão, Rocha tinha 23 assesores a sua disposição, porém, após o racha com Cameli, aos poucos os servidores foram exonerados.

“Não temos condições de continuar atendendo. Atualmente temos apenas 1 servidor em Rio Branco e dois em Brasília”, disse Rocha.

A reportagem apurou que o ato de Rocha é em resposta as exonerações feitas pelo governador Gladson Cameli, que exonerou quase que a totalidade de assessores que Rocha tinha em seu gabinete.

