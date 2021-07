Meninas de 7 e 9 anos morrem afogadas em açude no Acre

Duas crianças conhecidas por Adriane de 7 anos e Patrícia de 9 anos morreram afogadas em um açude, na comunidade do Polo Agloflorestal zona rural de Rodrigues Alves. A ocorrência ocorreu na noite desta segunda-feira (28).

Segundo informações repassadas ao Jornal Juruá Informativa, os moradores encontraram os corpos das crianças já sem vida e pouco detalhe foi repassado do que aconteceu, uma equipe da assistência social está no local para dar apoio à família, o IML também foi até a comunidade para trazer os corpos a Cruzeiro do Sul.