Vereadores cobram melhorias para município de Brasileia durante 12ª Sessão

Câmara de Brasileia realizou 12ª Sessão Ordinária de 2021

A Câmara Municipal de Brasileia realizou, na manhã do dia 18 de Maio, a 12ª Sessão Ordinária de 2021. Estiveram presentes os vereadores Elenilson Cruz (PT), Marinete Mesquita (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Neiva Badotti (PSB), Rogerio Pontes (PROS), Lessandro Jorge (PT), Leonir Castro (PP) e o Vice-presidente da Câmara Marquinho Tibúrcio (MDB).

Em uso a Tribuna os vereadores solicitaram:

Vereador Elenilson Cruz (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou parabenizando o empenho do executivo por Brasiléia está em segundo lugar no estado do acre, na campanha de vacinação em combate a (Covid-19). Solicitou para a prefeitura de Brasiléia através da secretaria de obras os serviços de melhorias como patrulhamento e piçarramento para o ramal da esperança no KM 05 e entrada do ramal do balneário Jarinal até o Sr. Pedro Ramos.

Finalizou Reforçando o pedido de melhoria para a rua dos Catraieiros localizada no bairro Leonardo Barbosa, se em 02 meses o pedido não for executado o mesmo fará questão de gravar um vídeo com o vereador Leomar Barbosa (PSD) pedindo providencias para o local.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, solicitou a prefeitura de Brasiléia através da secretaria de obras, os serviços de limpeza e capina na entrada do KM 07 no Silo Graneleiro.

Solicitou para o executivo que providencie o aterramento de uma entrada próximo a empresa Dom Porquito, pois está sendo aterrada com pó de madeira. Solicitou os serviços paliativos em um pequeno ramal que dá acesso onde vivem 15 famílias em chácaras nas proximidades do bairro Marcos Galvão II, o parlamentar finalizou repudiando a forma desrespeitosa que o Presidente Nacional tratou o presidente do partido (PROS) no acre.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou dizendo que se responsabiliza pelas críticas e denúncias referente ao poder executivo e ressaltou que as denúncias são construtivas e sempre feitas com provas.

O vereador agradeceu ao prefeito de Epitaciolândia Dr. Sergio Lopes por Ceder a ambulância para o filho da presidente da câmara de Brasiléia, Arlete Amaral, que foi encaminhado para a capital Rio Branco por complicações da (Covid-19), sendo uma vergonha para o município de Brasiléia que não tem nenhuma ambulância. Solicitou para que o poder Legislativo encaminhe um documento para o executivo solicitado explicações do porque não usaram a emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão para comprar a ambulância do município em 2017.

Vereador Lessandro Jorge (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, reforçou o pedido que foi feito no mês de março, sobre a melhoria da ladeira que dá acesso ao bairro Marcos Galvão próximo a antiga vila Brasília.

Solicitou urgentemente para a prefeitura de Brasiléia através da secretaria de obras os serviços paliativos no ramal do Juricaba, o local está em estado crítico para a passagem e escoamento para a produção, deixando os moradores isolados no referido ramal. Reforçou o pedido do Vereador Jurandir Queiroz, para que seja executado os serviços paliativos no ramal do seu Nenê Pedrosa, próximo ao bairro Marcos Galvão, finalizou colocando sempre seu mandando a disposição de toda a população.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): a parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou dizendo estar desamparada pelo seu partido no município, que desde a eleição o Vice-prefeito nunca a chamou para trata assuntos relacionados ao partido e que o Vice-Prefeito está apenas defendendo o mandato de sua carreira política, destacou a vereadora. Em relação ao vídeo feito pelo executivo, pontuou que o principal objetivo foi em atacá-la por ter mostrado a verdade sobre o medicamento vencido na farmácia municipal, e não se preocuparam com a saúde da criança que ingeriu o medicamento. Esclareceu que logo após a sessão, a mesma irá procurar a Polícia Federal, levando o vidro do medicamento para as medidas cabíveis, finalizou dizendo solicitar para que a PF, investigue todos os medicamentos recebidos nos últimos 4 anos.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): a Parlamentar no uso de suas atribuições, reconheceu as ações que estão sendo feitas pelo executivo, principalmente sobre seus pedidos. Destacou o desempenho que a secretária de saúde está tendo junto com todos os profissionais, pois Brasiléia ocupa o 2° lugar no Estado, referente ao ranking de vacinação contra a COVID-19. Manifestou seu reconhecimento aos trabalhos que foram realizados no ramal da Electra KM 19, a mesma frisou que foi um pedido de insistência realizado em tribuna e o poder público chegou até lá.

Reiterou seu pedido de sessões passadas com relação aos repasses da educação, MEC, FNDE.

Vereador Rogério pontes (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, parabenizou os trabalhos que vem sendo executados pela prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de assistência social, saúde, agricultura e obras. Finalizou dizendo que a prefeita Fernanda Hassem pode ser pequena em tamanho mais grande em coragem de trabalhar, pois é uma representante mulher que tem mostrado muito pelo munícipio.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): o parlamentar no uso de suas atribuições, solicitou para a prefeitura de Brasiléia através da secretaria de obras que realize os serviços de aguamento com caminhão pipa na rua Antônio Almeida Campos, no bairro Alberto castro. Finalizou dizendo ter força o suficiente para cobrar e fiscalizar o poder executivo na execução dos projetos pendentes e em andamento.