Veja video: Colisão frontal entre moto e caminhão na BR-364 deixa dois homens mortos

No primeiro dia do mês de agosto, um acidente, com vítimas fatais, foi registrado na BR-364, próximo ao Bujari, devido a uma colisão frontal entre uma moto e um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 19h30.

De acordo com informações apuradas no local, os dois homens que trafegavam na motocicleta bateram frontalmente com um caminhão que vinha em sentido contrário da rodovia. Fernando Macaé Nascimento de Castro e Samuel Bezerra Monte foram a óbito no local.

A tragédia aconteceu no Km 199 da BR-364. De acordo com o que foi apurado até o momento, existe evidências de que as vítimas não utilizavam capacetes na hora do acidente e invadiram a pista contrária.