A lista, que pode ser acessada por este LINK , inclui todas as escolas que se enquadram nos critérios mínimos estabelecidos para tabulação, considerando apenas alunos que estavam cursando ou eram concluintes do Ensino Médio em 2019.

A Evolucional, que tabulou os dados brutos do Enem 2019, divulgados pelo Ministério da Educação, incluiu apenas candidatos que não zeraram em nenhuma das provas objetivas e na redação. A média da escola foi calculada se ao menos 10 alunos participaram do Enem.

De acordo com a Evolucional, startup que auxilia escolas com soluções pedagógicas baseadas em dados e evidências, e que aplica simulados do Enem em mais de 2500 escolas brasileiras, 22% das escolas listadas na tabulação de 2018, ou seja, anterior a essa, prepararam seus alunos para a realização do exame por meio de um simulado oferecido pela empresa e que utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), a mesma do Enem, para corrigir e dar notas aos estudantes.

“Notamos ao longo do tempo que as escolas que apresentam bons resultados, e consequentemente bom posicionamento no Enem, são aquelas que utilizam os resultados das avaliações realizadas ao longo do ano para estruturar o seu planejamento e propor ações pedagógicas específicas, baseadas nas necessidades apontadas pelos dados. A partir dos resultados de simulados do Enem, por exemplo, é possível orientar cada aluno a estudar conteúdos que ele ainda não domina tão bem e que podem fazer a diferença em seu desempenho” afirma Vinícius Freaza, Diretor de inovação Pedagógica da Evolucional.