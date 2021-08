Variante Delta pode ter chegado ao Acre. Treze amostras indicaram presença da doença

A variante Delta da covid, considerada uma cepa mais agressiva e perigosa da doença já pode estar circulando no Acre. Nota pública da Secretaria da saúde revela que 69 exames foram realizados no estado para detecção da variante e 13 deles deram indícios sugestivos desse diagnóstico. Essas amostras foram enviadas para sequenciamento genômico no Instituto Evandro Chagas em Belém.

Pertencem a um caso suspeito sinalizado pelo Departamento de Vigilância, uma amostra de um contato do caso suspeito – ambas deram possibilidade da variante – e mais 11 amostras entre as 67 escolhidas aleatoriamente para testagem regressiva de comprobação..

Esses casos suspeitos aumentam o perigo da infecção pala variante no estado. A cepa delta está presente no Amazonas e neste fim de semana o Amapá registrou os quatro primeiros casos comprovados

Veja a nota pública da Sesacre:

COVID-19/VARIANTE

Nota Pública

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Laboratório Central, realizou o primeiro protocolo de RT-qPCR in house desenvolvido pelo pesquisador Prof. Dr. Felipe Naveca (Fiocruz/ Amazonas) para triagem das variantes de atenção e/ou preocupação. Neste protocolo foram testadas 69 amostras, entre elas:

01 caso suspeito sinalizado pelo Departamento de Vigilância;

01 amostra de um contato do caso suspeito;

67 amostras positivas para Covid-19, escolhidas aleatoriamente, nas quais propomos uma investigação retrospectiva da possível circulação da VOC Delta.

Resultados obtidos:

Para o caso suspeito e o contato do suspeito concluímos que os resultados são SUGESTIVOS da variante Delta;

Para as demais amostras (67), concluímos os seguintes resultados:

11 são sugestivas de variante Delta;

27 são não sugestivas de variante Delta;

29 serão reavaliadas.

A partir destes resultados as amostras dos casos sugestivos da VOC Delta serão encaminhadas para o sequenciamento genômico.

Ressaltamos que os resultados das amostras são sugestivos da VOC Delta e estes só poderão ser confirmados após o sequenciamento genômico realizado pelo Instituto Evandro Chagas.

Janaina Mazaro

Gerente de Assistência – Lacen/ Acre