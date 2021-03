Também participaram da reunião os secretários municipais de Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Tarauacá, Assis Brasil, Capixaba e Senador Guiomard.

Por

Durante encontro de alinhamento das Diretrizes e Planos de Ação entre a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e secretarias municipais ocorrido nesta terça-feira, 30, foi discutido o uso de 10 mil doses de vacinas sobressalentes da vacina contra Covid-19, que não foram utilizadas em indígenas para as forças de segurança do Acre. A ideia é fazer um pedido ao Ministério da Saúde para usar as doses que não foram usadas até o momento..

“O documento será encaminhado por meio da Comissão Intergestores Bipartite e a solicitação será em caráter de empréstimo das doses, sendo devolvidas mediante as necessidades dos polos indígenas”, afirma Renata Quilles, Coordenadora Estadual de Imunizações

Em sua fala, o secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene, enfatizou a importância de que o pedido fosse consensual entre todos os secretários.

“A solicitação desse pedido foi consensual, entre os secretários municipais, para que as decisões sejam de acordo com a decisão do Ministério da Saúde. Nosso objetivo é ver toda nossa população vacinada e imunizada”, afirma o secretário.

Também participaram da reunião os secretários municipais de Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Tarauacá, Assis Brasil, Capixaba e Senador Guiomard.

Comentários