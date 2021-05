Urgente: homens matam jovem em bairro de Brasiléia a luz do dia

Neste exato momento no Bairro Leonardo Barbosa, zona periférica da cidade de Brasiléia, cerca de dois homens armados invadiram uma casa e atiraram contra um jovem identificado como Donizete Soares Teodoro, o levando a óbito.

A Polícia Militar foi acionada até o local na tentativa de localizar os suspeitos que fugiram tomando rumo ignorado. Segundo foi levantado até o momento, o mesmo foi morto com pelo menos 7 disparos de uma pistola automática.

Mesmo com a chegada de equipe do SAMU, nada puderam fazer já que a vítima não resistiu aos tiros. Equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar estão no Bairro, na tentativa de localizar algum dos suspeitos.

Mais informações a qualquer momento.