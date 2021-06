Últimos detalhes – Prefeitura prepara estádio para o futebol solidário “Jogo das Estrelas.”

A prefeitura de Epitaciolândia está nos últimos detalhes para a realização do evento queestá movimentando a fronteira, trata-se do Futebol Solidário com o Jogo das Estrelas, que tem o intuito de arrecadar alimentos para famílias de baixa renda do município.

O prefeito Sérgio Lopes esteve visitando os trabalhos, como anfitrião está assegurando que tudo esteja pronto para sábado dia 26, e assim receber os atletas e o público, que devido a pandemia deverá ser limitado.

O Secretário de Cultura e Esporte Joãozinho Ferreira, disse que as equipes estão se doando ao máximo para deixar tudo bonito e organizado para receber os munícipes e visitantes. “Estamos trabalhando dia e parte da noite para deixar nosso estádio mais belo, estamos recuperando o sistema de iluminação, pintando e retocando as arquibancadas e estamos concluindo o aterro da chegada para dar maior conforto aos nossos visitantes.” Pontuou Ferreira.

O evento vai contar com público limitado respeitando os protocolos de segurança da vigilância sanitária, para adquirir os ingressos as pessoas devem procurar os pontos de vendas na Secretaria de Cidadania Assistência Social e na Secretária de Cultura e Esporte no próprio estádio Antônio Araújo Lopes, o valor do ingresso é 5 quilos de alimentos não perecível (exceto sal).