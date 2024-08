TRT Comunidade: voluntários(as) se unem para oferecer serviços gratuitos no mutirão da cidadania

Mais de 70 servidores e servidoras do TRT-14 estarão unidos no propósito de oferecer o melhor atendimento durante o TRT Comunidade, neste sábado, 3 de agosto, no bairro Nacional.

Reta final para a 20ª edição do TRT Comunidade, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) e parceiros. A reunião de alinhamento com os voluntários(as) que doarão o seu tempo e trabalho, nesta grande ação social do TRT-14, ocorreu nesta quarta-feira (31/7), no Auditório da sede do tribunal, de forma híbrida. A equipe de coordenação repassou as orientações gerais sobre a programação do mutirão da cidadania que oferecerá diversos atendimentos e serviços sem custo à população.

Para garantir que tudo ocorra da melhor forma possível e respeitando todas as pessoas que buscarão atendimento, uma força-tarefa com mais de 70 servidores e servidoras do TRT-14 será realizada. Os(as) organizadores(as) destacaram a importância de todos e todas que participarão dessa união de esforços, pois sem os(as) voluntários(as) e parceiros(as), seria impossível desenvolver um projeto que impacta positivamente a vida dos(as) cidadãos(ãs).

Para aqueles(as) que se dedicarão ao trabalho voluntário no TRT Comunidade, o sentimento é de alegria em poder colaborar com uma iniciativa tão relevante, que proporciona dignidade a tantas pessoas.

Mais de 30 parceiros, incluindo órgãos públicos, entidades associativas e privadas estarão oferecendo diversos serviços e atendimentos em áreas distintas. O mutirão da cidadania será realizado na Escola Estadual Ensino Fundamental e Médio Dr. Oswaldo Pianna, no bairro Nacional, em Porto Velho, Rondônia, das 8h às 13h..

Serviços e atendimentos

Emissão de documentos: carteira de Identidade, de idoso, dentre outros

Vacinação contra tétano, hepatite, meningite, COVID-19, influenza, febre amarela, HPV e outros esquemas vacinais para crianças, adolescentes e adultos

Orientação jurídica

Atendimento médico e de odontologia

Fisioterapia e fonoaudiologia

Aferição de pressão e glicemia

Testes rápidos para ISTs como HIV, sífilis e hepatites, além de tipagem sanguínea

Benefícios assistenciais

Serviços de estética e cosmética, incluindo corte de cabelo

Orientações sobre protestos em CPF e CNPJ

Ouvidorias

Palestras e recreação para as crianças, dentre outros.



Parceiros do TRT Comunidade

Estão confirmados para a 20ª Edição do TRT Comunidade: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto de Identificação Civil e Criminal (Polícia Civil/IICC), Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Controladoria-Geral da União (CGU), Centro Universitário São Lucas, Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setic), Ouvidoria-Geral do Estado e Tudo Aqui, Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE), Ministério Público do Trabalho (MPT), Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Instituto de Protesto de Rondônia (IEPTB), Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), Secretário da Secretaria de Assistência Social e Família (SEMASF), EEEFM Oswaldo Pianna, Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Ouvidoria-Geral do Município de Porto Velho (OGM), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senai/RO), Serviço Social da Indústria (Sesi), Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 14ª Região (Amatra14), Sicoob Credjurd; Lavanderia 60 Minutos, Globofiber e Dydyo Refrigerantes.

