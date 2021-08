Tragédia: bebê de um ano é arremessado de carro e morre esmagado pelo veículo no Acre

POR ITHAMAR SOUZA

Uma criança de um ano de idade morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (20), no km 18 do Ramal Porto Acre, localizado no km 75 da BR-364, no município de Porto Acre, no interior do estado.

Segundo informações de populares, a família da criança trafegava em um carro pelo ramal, quando de forma inesperada, o veículo escorregou na piçarra e veio a capotar. A criança que estava nos braços da mãe dela acabou sendo arremessada pela janela na hora do capotamento e o veículo parou em cima da vítima, que morreu na hora.

Rapidamente, moradores da região foram até o local e ajudaram os pais desviarem o veículo e tirar a criança de baixo. Após perceber que a criança já está sem vida, um veículo que vinha logo atrás ajudou transportando a família até o hospital de Porto Acre, onde foi constatado pelo médico a morte da criança.

Moradores que ajudaram a desvirar o carro, permaneceram no local até a chegada do Samu, que ainda chegou também ir ao local do acidente e teve que retornar.

A Polícia Militar também esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram em Porto Acre recolher o corpo da criança e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O veículo permaneceu no ramal e será entregue por populares para família.