Tornozeleiras podem ser removidas dos presos em caso de urgência e emergência no Acre

Um momento muito aguardado por integrantes da Polícia Militar do Acre (PMAC) se deu na manhã desta quarta-feira, 11, no auditório no Colégio Militar Tiradentes (CMET), em Rio Branco: a solenidade que marcou o início do Curso de Formação de Sargentos (CFS 2023), que contemplará 201 policiais.

A formação, destinada aos policiais militares que possuem mais de nove anos de serviço, tem carga horária estimada em 420 horas-aula, com previsão de término em abril, e será dividida entre as modalidades presencial e online, em parceria com Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) Dom Moacyr. A coordenação do curso ficará a cargo do tenente Railson Melo.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Fonseca, falou do empenho para a formação. “Há uma expectativa muito grande para que [os policiais formados] retornem melhores do que chegaram, de forma que irão exercer uma função muito importante, que é a de sargento, pois a exigência será à altura do cargo que irão exercer”, enfatizou o coronel.

O curso terá a participação de policiais que atuam em unidades de 18 municípios do Acre, além de instrutores capacitados, inclusive vindos de outros estados por meio da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), que ministrarão disciplinas de diversas áreas, como a do Direito e da Tecnologia, entre outras de aplicação tática, como a de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH).

Para Ramon Bonaparte, um dos alunos, a expectativa é bem grande no que diz respeito ao conhecimento. “Que a gente tenha a capacitação necessária para exercer a graduação de sargento na rua, levando em consideração as dificuldades que o serviço nos impõe, especialmente no que diz respeito à legislação e ao trato com os diversos nichos da sociedade”, disse o militar.

Entre as autoridades presentes no evento estavam o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Américo Gaia; o diretor de Ensino da PMAC, tenente-coronel Airton Leitão; e o delegado de Polícia Civil, Alex Cavalcante.

