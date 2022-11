Tite fecha atividade, e seleção brasileira faz segundo treino no Catar

Treinador começa a esboçar a equipe para o duelo contra a Sérvia, que acontece na próxima quinta-feira. Brasil fará ainda mais dois treinos antes do jogo com os europeus

Na sequência para a preparação para a estreia na Copa do Mundo, a seleção brasileira voltou a campo no estádio Grand Hamad, em Doha, para mais um treino, nesta segunda-feira. Depois de uma atividade aberta no domingo, o técnico Tite se protegeu mais desta vez.

Já projetando o duelo de quinta-feira, o técnico permitiu que apenas os 20 primeiros minutos do treinamento fossem abertos à imprensa no Catar. Esta foi a primeira vez que o treinador fechou uma atividade desde a apresentação da seleção brasileira em Turim.



Veja a tabela, os jogos e os grupos da Copa do Mundo de 2022.



Se nesta segunda-feira o treino foi aberto por apenas 20 minutos, a próxima atividade, na terça, será totalmente fechada. Pensando na montagem do time, o técnico Tite decidiu esconder todo o trabalho para a estreia no Mundial.



A principal dúvida do treinador brasileiro está no setor ofensivo. Fred e Vini Jr. concorrem diretamente a uma vaga no time titular. Caso o meio-campista do Manchester United seja escalado, Lucas Paquetá deve ir para a esquerda. Se o atacante do Real Madrid jogar, o camisa 7 atuará mais recuado.



A seleção brasileira encara a Sérvia na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília; 22h no horário local), pela estreia da Copa do Mundo do Catar. O jogo é válido pelo Grupo G e acontece no estádio Lusail.

