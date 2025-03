Temporada de castanha em Pando termina com preço recorde; colheita de açaí começa em abril

O governador Gladson Camelí visitou o município de Tarauacá na tarde deste sábado, 22 de março para entregar 400 cestas básicas, a serem distribuídas às famílias atingidas pela alagação dos rios Muru e Tarauacá, que atingiu cerca de 5 mil pessoas e deixou 50 famílias desabrigadas no município. Na oportunidade ele ainda visitou os locais mais atingidos e discutiu sobre questões de infraestrutura com a Prefeitura de Tarauacá.

Durante a entrega dos mantimentos para auxiliar as famílias em vulnerabilidade social, o governador, acompanhado do coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, do presidente a Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior e do presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, reafirmou ao prefeito da cidade, Rodrigo Damasceno, a disponibilidade do Estado em estar sempre pronto para atender questões de rotina e, sobretudo, emergenciais.

“Conte com nosso apoio, com nosso compromisso e que os alimentos sejam como um alento para as famílias nesse período delicado após terem suas casas atingidas pelas águas e tenham certeza do nosso comprometimento”, frisou Camelí.

Durante o encontro com o prefeito e secretários municipais o governador assistiu uma apresentação sobre a localização desordenada da cidade, situada na parte baixa, totalmente vulnerável a inundações, por estar na parte baixa em relação aos rios Muru e Tarauacá, cuja cota de alerta corresponde a 9,5m. Também foram feitos apontamentos sobre falha estrutural no acesso a ponte que garante o principal acesso ao município, em que o governador falou sobre a necessidade de uma articulação conjunta junto ao Ministério dos Transportes em Brasília.

Damasceno agradeceu a atenção do governo em todas as iniciativas de estar sempre com a estrutura do Estado disponível para encaminhar as questões de interesse do município e reconheceu ainda que o governo já vem desempenhando ações positivas, no sentido de mudar o eixo de crescimento da cidade, com o cadastramento de famílias para novas habitações pela Secretaria Estadual de Habitação.

“Agradeço sua presença, reconheço sua atenção com nosso município e tenho fé que juntos, faremos um trabalho que evite que voltemos a passar por essa situação”, disse o prefeito.

