Tempo de espera para travessia de balsa em Xapuri vai aumentar

O governador Gladson Cameli visitou o núcleo do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) em Cruzeiro do Sul, na tarde desta segunda-feira, 29. O órgão desempenha papel fundamental no desenvolvimento do estado, gerenciando grandes obras na região do Vale do Juruá.

Na visita, o governador agradeceu aos servidores, celebrou os avanços obtidos e estabeleceu novas metas para continuar promovendo o progresso. “Quero agradecer à equipe do Deracre pelo excelente trabalho que está sendo realizado. Vamos identificar e resolver os gargalos para melhorar a vida das pessoas, esse é o meu objetivo”, afirmou Cameli.

Em seguida, o governador visitou as obras da segunda fase da reestruturação da AC-405, um projeto que conta com um investimento de R$ 18 milhões. Além dessa importante obra, o Deracre já concluiu 91% da primeira fase da reestruturação da AC-405, está recuperando 500 quilômetros de ramais e trabalhando na pavimentação do ramal do Macaxeiral.

Cameli também relembrou o anúncio feito na semana passada, que incluiu um investimento adicional de R$ 43 milhões para a recuperação e melhoria de ramais. Ele destacou o empenho da equipe do Deracre na gestão desses recursos. “Esse resultado é fruto do trabalho árduo da nossa equipe, que tem se dedicado incansavelmente para melhorar a infraestrutura do nosso estado”, ressaltou o governador.

As frentes de trabalho da autarquia ultrapassam o montante de R$ 60,5 milhões. “Graças ao compromisso do governador, estamos recebendo toda a estrutura e as condições necessárias para realizar os trabalhos e atender a nossa população”, pontuou José Mauri Barboza, gerente regional do Deracre.

Estiveram presentes no encontro, além do governador Gladson Cameli, o gerente regional do Deracre, José Mauri Barboza, o deputado estadual Nicolau Júnior, o secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto, e servidores do departamento.

Fonte: Governo AC