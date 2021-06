TCU questiona Bolsonaro sobre números de mortes por covid

Presidente afirmou que relatório do tribunal questionaria 50% dos óbitos da doença causada pelo coronavírus

O TCU divulgou uma nota nesta segunda-feira (7) na qual nega a informação do presidente Jair Bolsonaro de que teria um relatório mostrando que 50% das mortes de 2020 tiveram outras causas que não a covid-19.

A nota do órgão: “O TCU esclarece que não há informações em relatórios do tribunal que apontem que ‘em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por covid’, conforme afirmação do Presidente Jair Bolsonaro divulgada hoje”.

Pela manhã, em conversa com apoiadores, Bolsonaro disse que contaria em primeira mão o que apontou um relatório do tribunal.