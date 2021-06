Acre recebe quase 10 mil doses de vacina da Pfizer nesta terça-feira

A Secretaria de Saúde do Acre recebe nesta terça-feira, 8, o 29° lote de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde.

Serão mais 9.360 doses da vacina produzida pela Pfizer que serão distribuídas pelo estado a todos os municípios. A quantidade é definida pelo percentual populacional.

De acordo com a última atualização do Governo Federal, o Acre já recebeu 362.990 doses de vacina com um investimento estimado em 796,5 milhões de reais. O levantamento confirma que 143.633 pessoas tomaram a primeira dose e apenas 58.353 foram imunizadas com as duas doses.