Por Veja

A avaliação do governoe Jair Bolsonaro atingiu um índice de “ótimo’ ou ‘bom’ de 40% em setembro segundo pesquisa do instituto Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) – é o maior percentual registrado por ele desde a primeira pesquisa, em abril de 2019. Segundo o levantamento atual, 29% consideram a administração federal ruim ou péssima, enquanto outros 29% disseram que a gestão é regular, enquanto 2% não souberam dizer ou não quiseram responder.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. As entrevistas foram realizadas entre os dias 17 e 20 de setembro em 127 municípios de todo o país. Foram ouvidas 2 000 pessoas para o levantamento.

A última pesquisa encomendada pela CNI havia sido divulgada em dezembro de 2019. Na ocasião, o presidente tinha ótimo ou bom de apenas 29% dos entrevistados. A taxa de ruim ou péssimo alcançava 38%, enquanto 31% diziam que a gestão era regular.

O percentual dos que confiam no presidente também subiu de 41% em dezembro do ano passado para 46% em setembro deste ano – a maioria ainda, no entanto (51%), não confia em Bolsonaro, embora esse índice seja menor do que o anterior (56%).

Fonte: CNI/Ibope

Pesquisa com 2.000 pessoas, feita entre os dias 17 e 20 de setembro, em 127 municípios de todo o país.

