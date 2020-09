Uma cirurgia para retirada de balas e estilhaços que estava prevista desde a internação da menina no pronto-socorro da capital foi suspensa devido ao seu estado de saúde. A informação foi confirmada por uma amiga da família boliviana que tem dado suporte enquanto eles estão em Rio Branco.

“Ela continua na UTI do hospital, está com uma infecção na garganta e no estômago e se alimentando através de sonda. Fez uma endoscopia que constatou essa infecção e agora ela não vai operar para a retirada das balas. Segundo o médico, foi cancelado e a prioridade agora é com relação ao braço dela. Quando ela melhorar e tiver em condições de fazer a cirurgia, vão fazer primeiro a do braço para fazer um enxerto de osso, já que está agora só com uns ferros que eles colocaram”, disse a mulher.

A menina já passou por uma cirurgia no braço no pronto-socorro de Rio Branco. Na última sexta-feira (18), ela apresentou alterações nos exames e, por segurança, foi levada para o Hospital da Criança para manter a estabilidade do quadro clínico. _________________

A direção do hospital confirmou que a adolescente segue na UTI da unidade, mas está sem respirador mecânico e o quadro é estável. Com relação à cirurgia, a informação é que, por enquanto, não há indicação de procedimento porque aguardam a evolução do quadro da paciente.

_________________ A menina está acompanhada de um irmão que mora em La Paz, na Bolívia, e chegou ao Acre na quarta-feira (16) após a tragédia. A reportagem não conseguiu contato com ele. O pai chegou a passar dois dias com ela no pronto-socorro de Rio Branco, mas retornou para Bolívia para fazer contato com a polícia local, pois quer que o crime seja julgado no país vizinho.

O crime ocorreu no domingo (13), na área de fronteira entre o Acre e a Bolívia, depois que o pai da menina flagrou um acreano estuprando a filha e decidiu amarrá-lo para chamar a polícia.