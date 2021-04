O Acre vem registrando um melhor cenário em relação à pandemia da Covid-19, tanto que desde o último final de semana, o Comitê Covid0-19 e o Governo do Estado decidiram flexibilizar as medidad restritivas. O motivo é justamente o cenário favorável para isso já que, segundo os boletins divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a transmissão está perdendo força e as internações diminuindo.

E a boa notícia do boletim epidemiológico desta sexta-feira (30) é que o Acre zerou a fila de espera por leitos de UTI e o total de ocupação baixou e é de 78,3% e dos leitos clínicos 39,92%.

Quanto às mortes, o Acre encontra-se em estabilidade segundo o consórcio de veículos de imprensa.

