Na manhã desta terça-feira, 27, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou a prisão de D.O.S., suspeito de ter matado a facadas, Euzir Afonso Dossimo, de 54 anos, por causa de uma dívida de R$ 20,00.

O crime teve como vítima Afonso Dossimo, de 54 anos, que morreu na mesa de cirurgia do pronto socorro de Rio Branco no dia 14 de março. Afonso teria levado pelo menos duas facadas, uma no braço e outra no tórax.

O homicídio ocorreu no ramal pantanal, no Polo Benfica. A vítima estava na casa de um amigo, onde as pessoas participavam de uma bebedeira. O suspeito de ter matado Afonso não gostou quando foi cobrado por uma dívida no valor de R$ 20,00.

O suspeito do homicídio se encontra preso na D.H.P.P., sendo ouvido pelo delegado Leonardo Ribeiro. Após a oitiva do preso, ele será encaminhado ao presídio, ficando à disposição do Poder Judiciário.

