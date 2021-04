O superintendente do Dnit em Rondônia, André Santos, informou na manhã desta quinta-feira (22) que a ponte do rio Madeira deve ser inaugurada “provavelmente na primeira semana de maio”. A declaração foi dada em uma live na página do site Ponta do Abunã.

André Santos acrescentou ainda que a obra estará pronta na próxima semana para ser entregue e confirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministros de Estado devem comparecer ao ato de inauguração.

Ele só não soube informar a data exata da entrega da obra. “A data oficial ainda não foi informada pela Casa Civil”, acrescentou.

