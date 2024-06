Superintendente do Dnit apresenta projeto de reconstrução da BR-364 na Aleac

“A meta é elevar o percentual de trechos em bom estado de conservação de 35% para 60% a 70% ainda este ano, com perspectivas de melhorias adicionais nos anos seguintes”

Andressa Oliveira

Na manhã desta quarta-feira (12), a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) recebeu o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Ricardo Augusto, para uma apresentação sobre o projeto de reconstrução da BR-364. O convite partiu do deputado Pedro Longo (PDT), que destacou a importância estratégica da rodovia para a região.

Durante a apresentação, o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, agradeceu pela oportunidade, reconheceu o valor da BR-364 não apenas para a população do Juruá, mas para todo o estado do Acre. Ele ressaltou os avanços já realizados na recuperação da estrada e a importância do projeto de reconstrução, considerado um sonho acalentado há anos pelos acreanos.

O Superintendente do Dnit apresentou detalhes sobre o projeto de reconstrução, destacando os desafios enfrentados, especialmente no trecho entre Sena Madureira e Rio Liberdade. “Erosões e problemas estruturais têm sido obstáculos significativos nessa parte da rodovia, demandando cuidados especiais e investimentos substanciais para garantir a segurança e a viabilidade da via”.

Além disso, foram discutidos os investimentos necessários para a manutenção e recuperação da BR-364, assim como os desafios relacionados aos custos do transporte rodoviário e à disponibilidade de recursos para financiar os projetos de infraestrutura viária na região. O superintendente enfatizou a importância de uma gestão eficiente e de parcerias sólidas para enfrentar esses desafios e promover o desenvolvimento sustentável da região.

Ricardo Augusto destacou o compromisso do governo federal em melhorar as condições das rodovias brasileiras, citando o exemplo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que determinou que nenhum estado do país tivesse menos de 80% de suas rodovias classificadas como boas. No entanto, o Acre enfrenta desafios significativos nesse sentido, especialmente devido ao estado precário da BR-364, que coloca a região em último lugar nesse quesito.

“Para reverter essa situação, o governo federal se comprometeu a investir recursos substanciais na reconstrução e melhoria da BR-364”, disse Ricardo. O Superintendente anunciou também que serão destinados cerca de R$ 800 milhões para essas obras, o que representa um esforço significativo para elevar o índice de qualidade da rodovia. “A meta é elevar o percentual de trechos em bom estado de conservação de 35% para 60% a 70% ainda este ano, com perspectivas de melhorias adicionais nos anos seguintes”.

“Esses investimentos são fundamentais para garantir a segurança e a eficiência do transporte rodoviário no Acre, promovendo o desenvolvimento econômico e social da região. A população acreana aguarda com expectativa essas melhorias na infraestrutura viária, que terão impacto direto na qualidade de vida e na conectividade do estado com o restante do país”, pontuou o superintendente.

A apresentação do projeto contou com a presença de diversos deputados e deputadas, que tiraram dúvidas sobre o projeto, manifestaram apoio e se comprometeram a trabalhar em conjunto para garantir o sucesso da iniciativa.

