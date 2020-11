Fonte: AFP

Ngcongca, de 33 anos, morreu após ser ejetado de um veículo, cujo motorista perdeu o controle.

O jogador, natural da Cidade do Cabo, fez parte da seleção sul-africana que em 2010 jogou a Copa do Mundo em casa, e participou da vitória por 2 a 1 sobre a França, resultado que não impediu a eliminação na primeira rodada do país anfitrião, o primeiro do continente a receber o Mundial.

Ngcongca disputou 53 partidas com a camisa dos Bafana Bafana, o último há quatro anos.

Depois da estreia profissional no FC Fortuna, na Cidade do Cabo, passou nove anos na Europa, jogando pelo Genk na Bélgica entre 2007 e 2015 e foi emprestado ao Troyes na temporada seguinte.

Seu antigo treinador, Pitso Mosimane, enalteceu o jogador e o descreveu como um “herói desconhecido”.

“Fomos abençoados por tê-lo”, disse Mosimane à AFP, recordando os quatro anos que passaram juntos no Mamelodi Sundowns antes de ambos deixarem a equipe de Pretória.

“Em campo ele foi um grande jogador, embora subestimado, e fora de campo ele foi um verdadeiro cavalheiro”, disse Mosimane, que já foi técnico da seleção sul-africana.

Comentários