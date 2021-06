Solenidade teve abraço de Gladson em Rocha, Petecão “mudo”, protesto e presença de jogadores

Luciano Tavares

A solenidade de entrega de máquinas ao lado do Arena da Floresta nesta segunda-feira (28) foi cheia de acontecimentos inusitados envolvendo as principais figuras da política do Acre no momento.

O início da solenidade foi marcado por uma manifestação de produtores rurais de Sena Madureira. Com cartazes, eles pedem o retorno de maquinários do Estado aos ramais de Sena.

Ao chegar ao local da solenidade, o governador foi ao encontro dos produtores sob a tenda da cerimônia, local em que estavam parlamentares prefeitos e secretários aguardavam o início do evento, e conversou com alguns dos manifestantes.

Depois, Gladson Cameli se dirigiu ao dispositivo de autoridades e deu um abraço em seu vice Major Rocha, inimigo público número um da atual gestão, e no senador Sérgio Petecão (PSD), seu adversário político que deve ser candidatar ao governo do Acre.

Petecão esperava discursar, mas foi rifado. Alan Rick (DEM) falou em nome da bancada federal.

O ex-jogadores de futebol nacionalmente conhecidos Aloízio Chulapa e Amaral, que vieram ao Acre participar de um jogo solidário, foram ao evento e cumprimentaram o governador Gladson Cameli, o prefeito Tião Bocalom e o senador Sérgio Petecão.