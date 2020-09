O medicamento poderá ser receitado pelo SUS. A expectativa é que essa resposta seja publicada em 10 de fevereiro de 2021

O canabidiol, medicamento extraído da planta da maconha, a Cannabis sativa, está em processo de regulamentação para fornecimento para o Sistema Único de Saúde (SUS).

A declaração foi feita pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele afirmou ontem (10) que a pasta não tem nenhuma restrição.

Se aprovada, incorporação do canabidiol no SUS só acontecerá em 2021.

Em coletiva de imprensa na noite de ontem (10/9), o Ministério da Saúde informou que caso o fitofármaco Canabidiol Prato-Donaduzzi seja aprovado, ele só deve ser incorporado no Sistema Único de Saúde (SUS) em fevereiro de 2021.

De acordo com a pasta, o processo deve ser discutido na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) no SUS e em consulta pública antes de a decisão ser publicada no Diário Oficial da União. Só assim o medicamento poderá ser receitado pelo SUS. A expectativa é que essa resposta seja publicada em 10 de fevereiro de 2021.

“É um insumo farmacêutico que precisa ser processado de forma industrial, com controle de qualidade. Algumas doenças raras se beneficiam do uso de canabidiol, e precisamos avaliar as evidências científicas e como isso impacta economicamente o orçamento do Ministério da Saúde”, explica Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos.

Ele lembra que o processo é longo e não há certeza da incorporação. Mas, segundo o secretário, há empenho da pasta para avaliar as evidências.

