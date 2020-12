O inquérito policial foi concluído no último dia 7 de outubro, mas a informação foi repassada pela Polícia Civil somente nesta sexta-feira (4), a pedido do G1.

Parentes do suspeito de estupro, então, apareceram e atacaram a família boliviana em sua propriedade. Após atirar contra a família (mãe e dois filhos morreram), os suspeitos ainda queimaram a casa. A adolescente que foi estuprada também foi baleada, mas sobreviveu após ser socorrida.

Suspeitos devem responder no Brasil

A polícia informou que desde que tomou conhecimento do assassinato da família boliviana deu inicio às investigações e que já foram identificadas todas as pessoas suspeitas de envolvimento no crime.

Ainda na sexta (4), policiais civis da cidade de Acrelândia fizeram uma ação em um endereço onde supostamente os dois foragidos estavam, mas eles conseguiram fugir ao entrar na mata. A polícia informou ainda que continua as investigações no sentido de prender essas pessoas que seriam as “cabeças” do crime.

“Quero destacar o trabalho da equipe de investigação, que andou em floresta, mata fechada, teve risco de tiro, foi uma situação bem peculiar esse caso e, graças a esse trabalho, conseguimos o fechamento do inquérito. Identificamos todos, prendemos a maioria, ou seja, essa situação não vai ficar impune”, afirmou o delegado responsável pelo caso, Samuel Mendes.

Ainda segundo o delegado, os suspeitos devem responder aos crimes no Acre. “Quando o fato ocorre no exterior, mas os autores fogem para o lado brasileiro, desde que atente a alguns quesitos legais, eles podem responder pelo crime em território brasileiro.”

Adolescente e pai continuam em abrigo

A adolescente boliviana que viu a mãe e os dois irmãos serem mortos e também levou tiros continua em um abrigo no Acre com o pai. Eles são acompanhados por uma equipe do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância, Educação e Execução de Medidas Socioeducativas (Caop) do Ministério Público do Acre.

A menina levou quatro tiros no ataque e ficou internada em Rio Branco por 40 dias. Ela teve alta médica no dia 23 de outubro, após passar por três cirurgias, no braço e no maxilar.

Segundo uma amiga da família boliviana, que tem dado suporte enquanto eles estão no Acre, uma quarta cirurgia está marcada para ocorrer no próximo dia 9 de dezembro para retirada dos pinos que estão no braço da adolescente. O G1 não conseguiu contato com o pai da menina até última atualização desta reportagem.