No mesmo dia da apreensão, os 415 kg de maconha foram incinerados pela Polícia Federal em Cruzeiro do Sul.

A droga foi incinerada na cerâmica Asa Branca, contando com a presença do Chefe da Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul e policiais federais responsáveis pelo ato, bem como representante do Ministério Público.