Servidora é investigada por suposto acúmulo de cargos, nepotismo e uso de bens públicos

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) instaurou o inquérito civil n° 203/2019 contra a servidora da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), Odicleia Câmara da Costa, por supostas irregularidades. Conforme o documento, são apuradas: acumulação ilegal de vencimentos, recebimento de passagens e diárias em valores elevados por parte de ex-presidentes, pagamento por serviços fictícios. A decisão foi publicada na edição do Diário Eletrônico.

Em 2019, Odicleia Câmara da Costa foi denunciada ao Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal (PF) e Tribunal de Contas da União (TCU), por recebimento em duplicidade. Odicleia ocupava cargo na associação dos municípios e na presidência da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) no atual governo Gladson Cameli.

Além disso, o promotor Romeu Cordeiro Barbosa, destacou que a servidora teria praticado possível nepotismo, uso de bens públicos em benefício particular, dentre outras irregularidades, ocorridas no âmbito da AMAC, o que pode caracterizar, em tese, ato de improbidade administrativa.

“Sendo necessário aprofundar as investigações, resolvi instaurar o inquérito civil, com o fim de promover diligências investigatórias visando apurar os fatos noticiados”, diz trecho.

A promotoria de justiça solicitou ofício à AMAC, requisitando esclarecimentos acerca dos fatos noticiados.