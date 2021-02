Com A Tribuna

Imagine um parque tecnológico em Rio Branco onde empresas do Acre venderiam softwares e serviços de tecnologia da informação.

Essa ideia começa a nascer da união entre órgãos como Federação da indústria, associação dos municípios, governo do estado, ministério público e Tribunal de Contas do Estado.

Na próxima semana, um grupo de técnicos vai até Recife em Pernambuco, conhecer um dos maiores parques tecnológicos do país: o Porto Digital, que se transformou em um dos principais ambientes de inovação do País. A ideia é trazer o projeto para o Acre e gerar conhecimento, abrindo oportunidades para jovens que gostam de atuar na linha de tecnologia da informação e não encontravam espaço.

Atualmente, o Porto Digital abriga cerca de 330 empresas, organizações de fomento e órgãos de Governo e aproximadamente 11 mil trabalhadores, com faturamento anual de R$ 2,3 bilhões em 2019.

Segundo o presidente do TCE, Ronald Polanco, no Acre, o projeto funcionaria no mesmo modo de Recife, onde empresas locais ofereceriam serviços de tecnologia para o poder público e setor privado. “Hoje todos os estados estão apostando na tecnologia. Esse é o caminho do futuro e a chance de oferecer aos jovens um espaço desse mercado promissor”, disse.

Um levantamento do TCE mostra nos últimos cinco anos no Acre, com aluguel e compra de softwares foram gastos R$ 50 milhões. Dinheiro que foi para fora do Estado. Com a criação de um parque tecnológico no Acre, esse recurso ficaria aqui, inclusive um nome já foi escolhido para o projeto: seringal digital.

Porto Digital do Recife: como funciona e como pode ajudar sua startup

O Porto Digital é um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação do Brasil e é um dos representantes da nova economia do Estado de Pernambuco. Localizado no Recife, sua atuação se dá nos eixos de software e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Economia Criativa (EC), com ênfase nos segmentos de games, cine-vídeo-animação, música, fotografia e design. Desde 2015 o Porto Digital também passou a atuar no setor de tecnologias urbanas como área estratégica.

Reconhecido por sua territorialidade singular entre parques tecnológicos, o Porto Digital é um parque urbano instalado no centro histórico do Bairro do Recife e nos bairro de Santo Amaro, Santo Antônio e São José, totalizando uma área de 171 hectares.

A região, antes degradada e de pouca importância para a economia local, vem sendo requalificada de forma acelerada em termos urbanísticos, imobiliários e de recuperação do patrimônio histórico edificado desde a fundação do parque, em 2000. Desde a fundação do Porto Digital, já foram restaurados mais de 84 mil metros quadrados de imóveis históricos em toda a extensão territorial do parque tecnológico.

O Porto Digital é fruto e referência nacional de uma ação coordenada entre governo, academia e empresas, conhecido como modelo “Triple Helix”. O Porto Digital é fruto e referência nacional de uma ação coordenada entre governo, academia e empresas, conhecido como modelo “Triple Helix”.

Essa iniciativa propiciou o ambiente necessário para fazer com que o Porto Digital se transformasse num dos principais ambientes de inovação do País.

Atualmente, o Porto Digital abriga 300 empresas, organizações de fomento e órgãos de Governo e cerca de 9.000 trabalhadores. Desde o final de 2014, o parque também opera nas cidades de Caruaru, localizada no Agreste Estado. O Porto Digital foi considerado pela Associação Nacional de Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), em 2007, 2011 e 2015, o melhor parque tecnológico do Brasil.

