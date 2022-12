‘Serei uma oposição racional’, afirma Sérgio Moro em cerimônia de diplomação

Moro ressaltou que será sempre um crítico do governo Lula, mas que se houver projetos bons para o brasil, se posicionará a favor

Durante a cerimônia de diplomação de governador e vice, deputados e senadores do Paraná nesta segunda-feira (19), o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro (União) e eleito senador pelo Paraná reafirmou seu propósito no Congresso Nacional: “Serei oposição”.

Apesar de se colocar como um crítico ao governo Lula (PT), Moro “suavizou” a sua posição eleitoral a afirmou que será uma “oposição racional”.

“Nessa formatação da eleição presidencial já me coloquei claramente que seria a oposição. Claro que uma oposição racional. Se tiverem projetos bons para o Brasil, nos posicionaremos a favor. Se entendermos que os projetos não são positivos, vamos nos posicionar contrariamente”, afirmou Moro, que na época da Lava Jato mandou prender o agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção.

E Moro ainda voltou a falar das pautas que convenceram os eleitores nas urnas, colocando-as como suas prioridades durante o mandato: o combate combate à corrupção, integridade na política, segurança pública, além da retomada do desenvolvimento com responsabilidade fiscal. “Temos que trabalhar pra ter as condições necessárias para um crescimento duradouro”, afirmou ele.

Orçamento secreto

O senador eleito também prometeu ser um forte defensor do Paraná. Ele não quis opinar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, desta segunda-feira (19), que declarou inconstitucional o orçamento secreto em tramitação no Congresso.

Moro se reservou apenas a dizer que vai trabalhar para que o Paraná não seja negligenciado nas verbas federais e que venham recursos necessários para o estado desenvolver emprego e renda.

“Temos que analisar a configuração dessa decisão (do STF). Eu sempre defendi que aplicação do dinheiro público deve ser de absoluta transparência. A gente sabe que tinham pessoas no Congresso trabalhando, para que houvesse reformulação desse orçamento e para que houvesse absoluta transparência. Mas hovue essa decisão do Supremo. Ainda é cedo para tirar qualquer decisão para ver como vai ficar essa nova configuração de alocação de recursos públicos. Temos que colocar os recursos em projetos priotritários, que alavanquem o País como um todo e lutar para que o Paraná não seja negligenciado, que seja contemplado as verbas necessárias parao desenvolvimento do emprego e da renda”, disse Moro.

