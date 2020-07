Verbas destinadas pela parlamentar garantem compra de maquinários agrícolas, caminhonetes, tratores e investimentos na pesca; recursos potencializam a economia acreana com geração de emprego e renda

Nesta semana, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) anunciou o empenho de mais de R$ 4 milhões (quatro milhões e setenta e dois mil) para fortalecer a agricultura, pesca, bacia leiteira e setor moveleiro do estado do Acre.

O montante para os municípios, que será executado pelas prefeituras, está dividido assim: Acrelândia (R$ 400 mil para adubo e calcário), Feijó (R$ 490 mil para compra de dois caminhões: um para o setor moveleiro e outro para transporte de leite) e Sena Madureira (R$ 300 mil para compra de um caminhão para Cooperativa Agroextrativista da Amazônia – Copeam).

O município de Porto Walter também foi beneficiado com R$ 300 mil para investimentos em implementos agrícolas.

Os recursos a serem executados pelo governo do estado foram encaminhados para Cruzeiro do Sul (R$ 410 mil, sendo R$ 260 mil para aquisição de uma fábrica de gelo e R$ 150 mil, de uma caminhonete), ambas para a Colônia de Pescadores do município), Brasileia (R$ 350 mil para um trator com grade aradora e uma caminhonete para Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Chico Mendes), Epitaciolândia (430 mil para uma pá carregadeira), Capixaba (R$ 700 mil aquisição de uma motoniveladora) e Bujari, R$ 430 mil para uma pá carregadeira.

Já a Emater foi contemplada com R$ 262 mil para aquisição de motocicletas a serem usadas nos serviços de assistência técnica e extensão rural. Para Senador Guiomard, foi confirmado R$ 1 milhão para construção de galpão para fábrica de amendoim.

Segundo a senadora, os investimentos vão garantir apoio e impulsionar ainda mais o setor produtivo no estado.

“Temos milhares de pequenas propriedades no Acre que necessitam de suporte técnico para produzirem mais. Melhoria dos ramais, investimentos no setor leiteiro, moveleiro e pesca é garantia de renda. Esses segmentos colaboram muito para a economia do estado e geram empregos. São áreas promissoras, mas que precisam de incentivos para se fortalecer. Meu sentimento é de gratidão contribuir com famílias e produtores do meu estado”, destacou Mailza.

Comentários