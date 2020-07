A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) concorre ao Prêmio Congresso em Foco, que homenageia os parlamentares de maior destaque na defesa de propostas legislativas e de ações públicas em favor da promoção e igualdade social.

As ações e causas voltadas para o social, defesa da mulher e da vida, educação e o desenvolvimento do Acre são compromissos do mandato da senadora. Mailza é titular das Comissões de Assuntos Sociais, de Educação, Cultura e Esporte e Comissão de Direitos Humanos.

“Nós estamos realizando um trabalho sério, focado na nossa gente, no crescimento do país e do Acre. Ser selecionada para um prêmio dessa natureza é sinal que estamos no caminho certo”, disse a senadora.

Um dos requisitos para concorrer é que o Deputado e/ou Senador “não estejam sendo investigados, por suspeita de práticas criminosas, nem respondam a ações penais em andamento.

As votações vão até a próxima sexta-feira (31) e têm como objetivo distinguir os melhores parlamentares do Congresso Nacional e estimular a sociedade a acompanhar seus representantes de modo ativo, assim como a participar plenamente da vida política.

A premiação, já em sua 13ª edição, recebeu mais de 600 mil votos até a última parcial. O Prêmio Congresso em Foco é uma iniciativa do site Congresso em Foco, apoiada por diversos parceiros.

Além do público em geral também votam um júri especializado e um grupo de jornalistas. A cerimônia de entrega dos prêmios aos vencedores será realizada de forma on-line no dia 20 de agosto a partir das 20h.

Para votar, clique aqui:

https://premio.congressoemfoco.com.br/

