Foi anunciado através do governador do Acre, Gladson Cameli, a regulamentação um programa onde visa valorizar as atividades dos servidores efetivos do trânsito no Estado, criando oPrêmio Anual de Valorização da Atividade de Trânsito (PAVAT). As informações estão no sitio da agência de notícias publicadas nesta segunda-feira, dia 9.

Decisão louvável senão fosse por um detalhe. Maioria dos municípios do Estado, praticamente foram abandonados neste ano de 2019, no tocante à campanhas educativas, de prevenção para os motoristas e motociclistas, principalmente na fronteira.

O que foi visto no ano que finda, foram blitzen com multas sem que nenhum recebesse um folder com instruções educativas, de como não ultrapassar pela direita dentro de uma ponte de mão única, faixa duplas, pilotar de sandálias, parar em rotatórias, etc.

Só resta perguntar se nesse plano anual, está embutido campanhas para os municípios que praticamente foram abandonados, ou os servidores que irão concorrer ao prêmio, irão receber além de instruções de como multar.

Comentários