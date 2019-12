Atendendo ao convite formulado pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o prefeito de Senador Guiomard André Maia encontra-se na cidade do Rio de Janeiro/RJ, participando de reuniões de trabalho com técnicos e outros prefeitos de várias regiões do País no Banco Federal.

Presentes na agenda os Ministros de Estado Paulo Guedes (Economia)e Ministra Damares Alves (Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), o Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, e o Presidente do BNDES, Gustavo Montezano.

O objetivo do encontro visa definir linhas de financiamentos aos estados e municípios, visando ampliar de maneira efetiva serviços básicos no fornecimento de água potável, rede de esgoto sanitários, bem como construção de galerias para escoamento de águas fluviais.

Para o ministro da economia Paulo Guedes, tão logo os Estados e Municípios apresentem seus respectivos projetos, e os mesmos serem analisados por técnicos do BNDES, serão liberados os recursos financeiros para os entes federativos.

“Uma agenda de alto nível com o presidente do BNDES, Gustavo, Ministro da Economia Paulo Guedes, Ministra da Família e Assistência Social, Damares, nosso Governador Gladson Cameli e os colegas prefeitos do Acre. Um momento de reflexão e pensar diversas ações, projetos e obras para melhorar o saneamento básico, construção de galerias para escoamento de água entre outras ações básicas para nossos municípios. Boas perspectivas para 2020”, diz André Maia.

