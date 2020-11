Desde o início da semana, parte da frota operacional da Polícia Militar do Acre está recebendo a instalação de celas (xadrez), que estão sendo montadas em caminhonetes 4 x 4, usadas no policiamento ostensivo em todos os batalhões. Os equipamentos vão garantir maior segurança para os policiais no exercício da função e a integridade física dos conduzidos.

As unidades foram adquiridas em São Paulo pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública e estão sendo instalados por uma empresa especializada nesse tipo de serviço. No mesmo pacote, a SEJUSP repassou ao comando da Polícia Militar, recursos na ordem de R$ 1 milhão para manutenção de toda frota e vai entregar nas próximas semanas mais 37 viaturas contemplando também a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar.

As viaturas que estão sendo equipadas com as celas, segundo o comando da PMAC, serão deslocadas para o serviço de radio patrulhamento, onde atuam as equipes que atendem a maioria ocorrências geradas pelo 190.

O secretário de Segurança Pública do Estado, Paulo Cézar, destaca que a instalação desses equipamentos vai ofertar mais segurança para os policiais que estão na linha de frente das ocorrências diárias. “Esses equipamentos são essenciais para quem trabalha na rua. Vão garantir mais segurança para nosso efetivo e para a sociedade também. O contrato firmado pela Sejusp garante a instalação das celas de acordo com o interesse da corporação”, pontua.

