Após ser eleito novo presidente da Associação Comercial (Acisa), o empresário Marcelo Moura esteve reunido, terça-feira, 10, com o governador Gladson Cameli. Na ocasião, Moura apresentou ações planejadas para a entidade nos próximos dois anos, que buscam a parceria do governo do Estado, com intuito fortalecer e desenvolver a economia do Acre.

O presidente da entidade falou com satisfação sobre a receptividade do governo com a entidade. “Acreditamos que a união dos empresários com o governo possa criar um ambiente muito promissor para nossa economia. Fico feliz e muito motivado em saber que o governo está de portas abertas para discutir propostas de ações anticíclicas com a iniciativa privada”, disse.

Cameli colocou o governo a disposição, e deixou como sugestão reunir empresários na próxima semana para discutir ações pertinentes.

