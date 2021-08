Secretaria de saúde realiza campanha para Saúde do Homem em Epitaciolândia

A secretaria municipal de Saúde de Epitaciolândia, por meio do Setor de Atenção Básica em Saúde, está realizando ao longo deste mês diversas ações de prevenção e promoção da saúde do homem.

Durante todo o mês, os profissionais estarão realizando consultas médicas e de enfermagem direcionadas a saúde do homem, com palestras direcionadas a problemas constantes que atingem muitos homens, com hipertensão, diabetes, problemas na próstata etc.

Na manhã desta quinta-feira dia 12/08, a coordenação da Unidade de Saúde Manoel Araújo da Costa (Satel) juntamente com Centro de Saúde José Cândido de Mesquita ofereceram um café da manhã para os homens, a fim de chamar a atenção da importância da saúde preventiva.

No evento estiveram presentes profissionais da saúde e do Caps abordando vários temas referente aos cuidados que os homens devem ter para levar uma vida saudável.

“Estamos aqui hoje oferecendo esse delicioso café da manhã, para homenagear todos os pais, e ao mesmo tempo fazer uma chamativa ressaltando a importância da prevenção de doenças que atingem muitos homens.” Destacou Lidiane Jovino enfermeira.

O médico da família. Dr. Douglas, enfatizou a importância da prevenção ao invés do tratamento das doenças. “Ainda tem muitos homens que por algum tipo de tabu não procuram os serviços de saúde, mais é muito importante fazer exames e consultas médicas, a prevenção é mais importante do que tratar a doença, estamos aqui sempre dispostos a uma boa conversa a fim de orientar a todos para que tenham uma vida mais saudável, mesmo dentro da correria do dia a dia.” Destacou o profissional.

O secretário de Saúde Sergio Mesquita destacou que essas ações tem total apoio da prefeitura através da secretaria municipal de saúde.

“O Prefeito Sérgio Lopes nos incumbiu de ofertar o melhor para a nossa população no que diz respeito a saúde, e estamos levando a atenção a todos, a prevenção é sempre mais eficaz do que o tratamento da doença em si, por isso, estamos realizando essas ações voltadas para a saúde do homem.” Salientou Mesquita.