Sebrae fortalece ações de integridade e transparência ao aderir ao programa Pacto Brasil da CGU

Ao todo 18 empresários participam da feira com apoio do Sebrae

De 08 a 11 de abril, o Sebrae no Acre em parceria com a FIEAC promoverá a participação de 18 empresários do setor de construção civil e pavimentação na 29ª edição da Feira Internacional da Construção Civil (FEICON), que ocorrerá em São Paulo. O evento é considerado um dos principais pontos de encontro para os profissionais do setor e oferece uma excelente oportunidade para fortalecer negócios e ampliar o networking.

De acordo com a analista do Sebrae, Katiele Maia, a feira é uma oportunidade para os empresários conhecerem as últimas tendências do mercado. “Além disso, a feira possibilita a criação de novas conexões com representantes e marcas que ainda não estão presentes no nosso estado. O SEBRAE, como apoiador dessa missão, tem como objetivo promover o desenvolvimento do setor, gerando oportunidades de inovação e competitividade para a indústria da construção”, destaca.

A FEICON contará com quatro grandes setores: acabamentos, instalações, externos e estruturas, reunindo um mix completo de produtos que atenderão às necessidades do mercado. Os empresários acreanos terão a chance de fechar negócios e interagir com os principais players do mercado, além de conhecer as últimas tendências e tecnologias aplicadas ao setor de construção civil.

Essa será a primeira vez que o empresário Francisco de Assis Dantas irá participar da feira, para ele, esse é um momento de grande aprendizagem “vamos adquirir conhecimento de novas tecnologias e produtos na área da construção civil e fazer networking que será importante para nosso estado”, afirma.

Além das oportunidades comerciais, a FEICON também oferecerá uma vasta programação de conteúdo, com atrações específicas para varejistas, distribuidores, engenheiros, construtores, arquitetos e demais profissionais da área. Os participantes poderão acessar informações e inovações que irão impactar diretamente o desenvolvimento de suas empresas e projetos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários