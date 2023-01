Saúde descarta caso suspeito de monkeypox no Acre

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) empossou os juízes Carolyne Souza de Macêdo e Felipe Henrique de Souza como membros efetivos da corte. A sessão solene foi realizada nesta terça-feira, 24, no plenário da instituição, em Rio Branco, e contou com a presença do governador Gladson Cameli.

O gestor aproveitou a oportunidade para defender os valores constitucionais e o Estado Democrático de Direito. “A posse dos novos juízes representa a consolidação da nossa democracia. O Poder Judiciário cumpre um papel importantíssimo na sociedade e precisa ser fortalecido cada vez mais”, argumentou.

Felipe Souza assumiu o cargo de jurista e Carolyne Souza atuará como juíza federal no biênio 2023-2024. A magistrada comentou sobre o trabalho que desempenhará na Justiça Eleitoral. “Espero contribuir com a sociedade e somar esforços na promoção da democracia”, declarou.

De acordo com o presidente do TRE-AC, desembargador Francisco Djalma, a chegada dos novos juízes será fundamental nas Eleições 2024. “A renovação faz parte da democracia. De dois em dois anos, ocorre esta mudança com os juízes de carreira e membros da OAB, que tanto colabora com a oxigenação do processo eleitoral do próximo ano”, pontuou.

A cerimônia contou ainda com a participação da vice-governadora do Acre, Mailza; do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Luís Camolez; e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, Rodrigo Aiache; entre outras autoridades.

