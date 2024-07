São Paulo conquista terceira vitória consecutiva ao derrotar o Athletico-PR 

Em uma noite de grande futebol, o Flamengo foi até Belo Horizonte e venceu o Atlético-MG por 4 a 2, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Arena MRV. Bruno Henrique (duas vezes), Carlinhos e Ayrton Lucas marcaram para o Mengão, Hulk marcou para o Atlético Mineiro (duas vezes). Flamengo segue na liderança isolada da competição com 30 pontos. Esta foi a quarta vitória do Mengão fora de casa, consolidando sua boa fase.

O Jogo

A partida começou com ambas as equipes se estudando bastante. O Atlético-MG, jogando em casa, dominava a posse de bola e tentava construir jogadas no campo de ataque. O Flamengo, por sua vez, adiantava suas linhas para dificultar a saída de bola do time mineiro.

No entanto, o Flamengo rapidamente encontrou seu ritmo e abriu o placar aos 13 minutos. Em uma cobrança de falta pela direita, Luiz Araújo cruzou na área e Bruno Henrique apareceu por trás da marcação para cabecear e marcar: 1 a 0 para o Mengão.

O início avassalador do Flamengo continuou, e dez minutos depois, a equipe ampliou a vantagem. Luiz Araújo lançou para Wesley, que ganhou na velocidade de Scarpa, cortou para dentro e finalizou. A bola bateu na trave e sobrou para Carlinhos, que completou de carrinho para as redes, marcando seu primeiro gol com a camisa rubro-negra: 2 a 0.

Com a vantagem no placar, o Flamengo controlou a posse de bola e continuou criando oportunidades ofensivas. Aos 42 minutos, Carlinhos quase marcou seu segundo gol, mas a defesa do Atlético-MG conseguiu afastar o perigo. O Flamengo foi eficiente no ataque e sólido na defesa, indo para o intervalo com uma vantagem confortável.

Segundo Tempo

No início da segunda etapa, o Flamengo manteve o ritmo forte e marcou o terceiro gol logo aos cinco minutos. Ayrton Lucas fez uma linda jogada individual, entrou na área e bateu cruzado para ampliar o marcador: 3 a 0.

Pouco depois, o árbitro consultou o VAR e marcou pênalti de Allan sobre Vargas. Hulk cobrou e diminuiu para o Atlético-MG, batendo forte no canto direito de Rossi: 3 a 1.

Aos 20 minutos, o Atlético-MG teve um jogador expulso. Após uma solada em Bruno Henrique, o lateral-direito Rômulo recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o time mineiro com um homem a menos.

Aproveitando a vantagem numérica, o Flamengo marcou o quarto gol aos 22 minutos. Pedro, que havia entrado recentemente na partida, deu um belo passe para Bruno Henrique, que invadiu a área e finalizou para as redes, marcando seu segundo gol no jogo: 4 a 1.

Com o jogo praticamente definido, o técnico Tite fez várias substituições para rodar o elenco e descansar alguns jogadores, já pensando no próximo duelo contra o Cuiabá. Na reta final, o Atlético-MG ainda conseguiu descontar novamente com Hulk, que marcou seu segundo gol na partida: 4 a 2.

Nos minutos finais, o Flamengo valorizou a posse de bola no campo ofensivo e aguardou o apito final do árbitro para confirmar mais uma vitória fora de casa. Com o resultado, o Mengão permanece na liderança isolada do Brasileirão com 30 pontos.

Próximos desafios

O Flamengo volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Cuiabá, buscando manter a liderança e a boa fase no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-MG tentará se recuperar da derrota em seu próximo compromisso, visando subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 2×4 Flamengo

Local: Arena MRV, Belo Horizonte-MG

Data e hora: 03/07/2024 às 21h30

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC), Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA), Rômulo (CAM), Ayrton Lucas (FLA), Paulo Vitor (CAM) e Battaglia (CAM)

Cartão vermelho: Rômulo (CAM)

Gols: Bruno Henrique (13’1ºT e 22’2ºT), Carlinhos (23’1ºT), Ayrton Lucas (5’2ºT) e Hulk (11’2ºT e 44’2ºT).

Atlético-MG: Matheus Mendes; Rômulo, Bruno Fuchs, Battaglia e Gustavo Scarpa; Otávio, Paulo Vitor (Mariano) e Igor Gomes (Vargas); Hulk, Cadu (Palacios) e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Léo Pereira); Léo Ortiz (Erick Pulgar), Allan e Gerson (Lorran); Luiz Araújo (Victor Hugo), Bruno Henrique e Carlinhos (Pedro). Técnico: Tite.

Fonte: Esportes